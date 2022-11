BREAKING: Veronica Dragalin: Sunt in funcție ca rezultat ai unui concurs riguros și transparent

Știu că venind in poziția de Procuror Șef al ProcuraturiiThe post BREAKING: Veronica Dragalin: Sunt in funcție ca rezultat ai unui concurs riguros și transparent appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres