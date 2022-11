Comisia de pre-vetting nu va evalua judecătorii CSJ. Stamate: „Se mișcă mai lent decât ne-am așteptat”

14:30

În fiecare an, mii de persoane asigurate au acces la operaţii gratuite de cataractă, acoperite de asigurarea medicală obligatorie. În primele nouă luni ale anului 2022, de astfel de operații au avut parte peste 4800 de persoane. Pentru intervenţiile realizate în perioada respectivă, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat peste 56 de milioane […]