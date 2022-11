Finlanda ridică un gard de protecție la granița cu Rusia. Construcția începe la anul şi va costa 380 de milioane de euro

21:00

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto acuză controale ilegale și abuzuri față de transportatori. În cadrul unei acțiuni de sensibilizare pe care transportatorii au desfășurat-o miercuri în fața sediului Delegației UE, președintele Asociației, Oleg Alexa a spus că în ultimele două săptămâni, sub pretextul unor pretinse încălcări, transportatorilor le...