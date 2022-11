În acest sfârșit de săptămână se așteaptă frig, ploi şi lapoviță

18:45

Republica Moldova va beneficia de un împrumut în valoare de 60 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză pentru Dezvoltare. Un acord în acest sens a fost avizat astăzi de Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană, comunică MOLDPRES. Potrivit documentului, banii vor fi folosiți pentru consolidarea programelor de protecție socială, pentru a atenua ...