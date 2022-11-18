LA COMBINATUL DE PANIFICAŢIE „FRANZELUŢA” ARE LOC O ACȚIUNE DE PROTEST ÎMPOTRIVA NUMIRII NOULUI DIRECTOR
Infotag, 18 noiembrie 2022 14:30
LA COMBINATUL DE PANIFICAŢIE „FRANZELUŢA” ARE LOC O ACȚIUNE DE PROTEST ÎMPOTRIVA NUMIRII NOULUI DIRECTOR
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SUEDIA ÎI VA OFERI MOLDOVEI SPRIJIN SUPLIMENTAR DE 16 MLN EURO ÎN CONTEXTUL AGRESIUNII RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI # Infotag
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IMPORTUL ÎN MOLDOVA A DEPĂȘIT DE DOUA ORI EXPORTUL
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15 noiembrie 2022
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FESTIVALUL FILMULUI POLONEZ VA FI ORGANIZAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA DIN 17 PÂNĂ PE 20 NOIEMBRIE # Infotag
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UN DEPUTAT DIN PARTIDUL PAS NEAGĂ ZVONURILE DESPRE DEMISIA GUVERNULUI, DAR SPUNE CĂ SUNT POSIBILE REMANIERI DE CADRE # Infotag
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14 noiembrie 2022
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REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE AU CRESCUT ÎN OCTOMBRIE PÂNĂ LA UN NOU NIVEL RECORD # Infotag
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DEPUTAŢII PARTIDULUI „ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE” AU RESPINS ZVONURILE DESPRE DEMISIA GUVERNULUI # Infotag
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11 noiembrie 2022
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AGENȚIA DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ PROPUNE 12,5 MII DE POSTURI VACANTE
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A DISCUTAT CU AMBASADORII MOLDOVEI ÎN STRĂINĂTATE PROBLEMATICA REGLEMENTĂRII DIFERENDULUI TRANSNISTREAN # Infotag
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ROBERTA METSOLA: PARLAMENTUL EUROPEAN VA FACE TOT CE ESTE NECESAR PENTRU A SPRIJINI MOLDOVA PE CALEA ADERĂRII LA UE # Infotag
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10 noiembrie 2022
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UNIUNEA EUROPEANĂ VA ACORDA 250 MLN EURO PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ENERGETICE DIN MOLDOVA ȘI PENTRU SPRIJINIREA POPULAȚIEI VULNERABILE # Infotag
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MITROPOLIA MOLDOVEI A ÎNDEMNAT LA SEMNAREA UNEI PETIȚII ÎMPOTRIVA CAMPANIEI „COPIII LGBT ÎN ȘCOALA TA” # Infotag
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9 noiembrie 2022
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ÎN MOLDOVA A ÎNCEPUT COLECTAREA DE SEMNATURI ÎMPOTRIVA CAMPANIEI „COPIII LGBT ÎN ȘCOALA TA” # Infotag
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONDUCE ÎN RATINGUL DE ÎNCREDERE AL POLITICIENILOR STRĂINI PRINTRE CETĂȚENII DIN ROMÂNIA # Infotag
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ASOCIAȚIA INVESTITORILOR STRĂINI A PREZENTAT PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A MOLDOVEI # Infotag
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8 noiembrie 2022
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ÎN AEROPORTUL CHIȘINĂU, UN CUPLU FAMILIAL DIN UCRAINA A ÎNCERCAT SĂ TREACĂ ILEGAL CU O SUMĂ MARE DE VALUTĂ # Infotag
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PESTE O MIE DE ANTREPRENORI AU URMĂRIT CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”, EVENIMENT MAIB DEDICAT SOLUȚIILOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ # Infotag
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7 noiembrie 2022
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POLONIA VA CONTRIBUI LA ACCELERAREA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ A MOLDOVEI
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PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE A CENTRALEI BACK-TO-BACK LA VULCĂNEŞTI CU O CAPACITATE DE 600 MEGAWATI NU VA FI REALIZAT # Infotag
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BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎI VA ACORDA MOLDOVEI ÎNCĂ UN CREDIT DE 100 DE MILIOANE EURO PENTRU REPARAȚIA DRUMURILOR # Infotag
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4 noiembrie 2022
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O TÂNĂRĂ DIN CHINA PROMOVEAZĂ VINUL MOLDOVENESC PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE
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ECHIPA „SHERIF” DIN MOLDOVA A ÎNVINS ECHIPA „OMONIA” A CIPRULUI ȘI VA JUCA MECIURI ÎN LIGA CONFERINȚELOR # Infotag
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OPT PERSOANE SUNT SUSPECTATE DE ORGANIZAREA DEZORDINILOR ÎN MASĂ
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ECONOMIST: ȘOCUL PREȚURILOR ÎI VA AFECTA MAI PUȚIN PE CEI CARE SE VOR ÎNCĂLZI CU LEMNE
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FOSTUL ȘEF AL ÎNTREPRINDERII DE STAT „CALEA FERATĂ A MOLDOVEI” A FOST EXTRĂDAT DIN BELGIA
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UN DEPUTAT PAS A ÎNVINUIT RUSIA DE SITUAŢIA GREA DIN MOLDOVA
3 noiembrie 2022
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PARTICIPĂ LA CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”
2 noiembrie 2022
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SUA VOR ACORDA MOLDOVEI APROAPE 50 MILIOANE USD PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE PROCURARE A ENERGIEI ELECTRICE # Infotag
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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A PORNIT O VERIFICARE COMPLEXĂ A COMPANIEI AIR MOLDOVA
1 noiembrie 2022
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AMBASADORUL SUA, KENT D. LOGSTON, NU VEDE SEMNE CĂ MOLDOVA AR PUTEA FI ATACATĂ DE RUSIA
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AUTOMOBILELE DIN MOLDOVA - ACUM PE O SINGURĂ PLATFORMĂ
31 octombrie 2022
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FORUMUL DE AFACERI POLONO-MOLDOVEAN PENTRU ECONOMIA DIGITALĂ VA FI ORGANIZAT LA CHIŞINĂU LA MIJLOCUL LUNII NOIEMBRIE # Infotag
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28 octombrie 2022
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MOLDOVA ŞI-A ÎMBUNĂTĂTIT POZIȚIA ÎN CLASAMENTUL MONDIAL AL STATULUI DE DREPT
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LIDERUL PARTIDULUI MAN I-A CERUT AMBASADEI SUA SĂ RETRAGĂ AFIRMAŢIILE LA ADRESA SA ORI SĂ PREZINTE DOVEZI CĂ FORMAŢIUNEA PE CARE O CONDUCE ARE LEGĂTURI CU KREMLINUL # Infotag
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O MISIUNE A FMI VA VIZITA MOLDOVA ÎN CADRUL CELEI DE-A DOUA EVALUĂRI A PROGRAMULUI ACTUAL DE COOPERARE # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL ANDREI SPÎNU NU EXCLUDE DECONECTĂRILE ÎN EVANTAI DE ENERGIE ELECTRICĂ
27 octombrie 2022
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VICTORIABANK LANSEAZĂ UN NOU SERVICIU GRATUIT - NOTIFICĂRILE PUSH PRIN VB24 MOBILE
15:00
COMISARUL EUROPEAN PENTRU ENERGIE: UE CAUTĂ MODALITĂŢI PENTRU A SPRIJINI MOLDOVA ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ # Infotag
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PARLAMENTUL INTENŢIONEAZĂ SĂ ÎNĂSPREASCĂ PEDEPSELE PENTRU PROVOCĂRI ÎN TIMPUL ACŢIUNILOR DE PROTEST # Infotag
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ÎN DECIZIA REFERITOARE LA SANCŢIUNILE ÎMPOTRIVA CETĂŢENILOR MOLDOVEI ŞI RUSIEI ESTE MENŢIONAT ŞI PARTIDUL PRIMARULUI CHIŞINĂULUI, ION CEBAN # Infotag
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26 octombrie 2022
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BIROUL DE REINTEGRARE A INIŢIAT O ÎNTÂLNIRE A REPREZENTANȚILOR POLITICI AI CHIȘINĂULUI ȘI TIRASPOLULUI # Infotag
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JOI, PREŞEDINTELE BULGARIEI SOSEŞTE ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA
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