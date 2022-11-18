LA COMBINATUL DE PANIFICAŢIE „FRANZELUŢA” ARE LOC O ACȚIUNE DE PROTEST ÎMPOTRIVA NUMIRII NOULUI DIRECTOR

Infotag, 18 noiembrie 2022 14:30

LA COMBINATUL DE PANIFICAŢIE „FRANZELUŢA” ARE LOC O ACȚIUNE DE PROTEST ÎMPOTRIVA NUMIRII NOULUI DIRECTOR

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