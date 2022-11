Sondaj: Ilan Șor este cel mai de încredere politician din opoziție

15:30

Premierul Natalia Gavrilița, în debutul ședinței de astăzi a Guvernului, a anunțat schimbări în Cabinet, informează CURENTUL. „Nu știu ce se zvonește, eu știu ce a fost… Am avut anumite consultări pentru lucrul mai eficient și am discutat cum am putea reformata anumite portofolii – ca să putem comunica mai bine, livra mai bine rezultate […]