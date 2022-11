Ministrul de Interne, următoarea țintă a hackerilor? Discuții private atribuite Anei Revenco, scurse pe internet

08:20

Numiri în guvern Doi miniștri noi vor apărea în guvernul Moldovei: ministrul economiei Dumitru Alaiba (actualul deputat PAS și președintele comisiei parlamentare pentru buget și finanțe) și ministrul mediului Rodica Iordanov. Fostul ministru al economiei Gaibu a demisionat, iar la despărțire, acesta le-a scris colegilor și nouă tuturor o scrisoare în care a prezentat rezultatele activității sale și «restabilirea Ministerului Economiei». Și succesorul acestuia, Alaiba s-a adresat către colegi, […] The post NM Espresso: despre planurile noului ministru al economiei Moldovei, «doi ani de dezastru» și despre deconectările repetate de curent appeared first on NewsMaker.