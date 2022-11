Inundaţii în Australia: Peste 100 de persoane salvate de pe acoperişuri

18:30

Prețul futures pe gaz pe hub-ul olandez TTF scade cu 6,5% în timpul tranzacționării pe 17 noiembrie, la sub 1.100 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei.Pe 16 noiembrie, prețul futures a scăzut și el cu aproape 9 la sută.Această tendință este observată pe fondul prognozelor pentru păstrarea vremii calde în Europa, scrie Bloomberg.Temperaturile sînt de așteptat să fie peste no