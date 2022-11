General american: Oricine va veni la putere după Putin, va fi mult mai rău

Fostul comandant al forțelor armate americane în Europa, generalul în rezervă Ben Hodges, declara într-un interviu pentru publicația New Voice of Ukraine că oricine îl va urma la putere lui Vladimir Putin în Rusia va fi mult mai rău, transmite digi24.ro. Sursa scrie că Ben Hodges a afirmat că guvernul rus nu mai are o poziție unitară sau o viziune asupra războiului din Ucraina și asupra situației din Rusia. „Văd o mulțime de semne că oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă și că mulți a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md