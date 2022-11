Roberta Metsola a ținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ținut astăzi un discurs în ședința plenară a Parlamentului de la Chișinău. „Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Trebuie să avem un viitor comun și Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a vă susține în calea de a deveni stat membru al UE".

