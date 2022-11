Moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Justiției

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Justiției. Asta, după ce, în spațiu public, au apărut pretinse discuții private, extrase de pe contul de Telegram al ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco. Serghei Merjan a demisionat din funcția de director al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. ANSC este instituția responsabilă de analizarea […] The post Moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Justiției appeared first on Cu Sens.

