(foto) ASEM și-a desemnat cele mai bune studente în anul 2022

Șase studenți din anii III-V de la Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova au revenit recent dintr-o mobilitate academică la Școala de Medicină Dentară a Universității Chapel Hill Adams (The University of North Carolina at Chapel Hill „Adams School of Dentistry") din statul Carolina de Nord (CN), Statele Unite ale Americii (SUA). Timp de două săptămâni, în perioada 17-27 octombrie curent, tinerii și-au depășit propriile limite și au legat noi prietenii.