Voucherele culturale pentru tineri au devenit disponibile

Japonezii au voie să vină la birou cu animalele lor de companie, ca să fie mai fericiți Hime este un căţel din rasa Shiba Inu care în fiecare zi face naveta timp de 30 de minute împreună cu stăpânul său până la birou, unde câinele are la dispoziţie mâncare şi un loc de joacă, acesta fiind unul din cei câţiva zeci de câini care îşi însoţesc stăpânii la birourile firmei de IT Fujitsu Ltd., transmite Bloomberg. „Îmi place să văd cum primeşte dragoste şi atenţie din partea tuturor”, spune stăpânul l...