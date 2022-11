Frauda bancară: Judecătorii au admis demersul privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa lui Vladimir Plahotniuc

12:30

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că la data de 17-18 noiembrie pe teritoriul țării se prevăd precipitații sub formă de ploaie, treptat trecând sub formă de ninsoare. Mai mult, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului din direcția nord-vestică în rafale de până la 15-18 m/s, iar temperatura medie a aerului va scădea cu […] Articolul Meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie și ninsoare: Recomandări pentru conducătorii auto apare prima dată în Vocea Basarabiei.