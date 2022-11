Ion Ceban a participat la cel mai prestigios târg dedicat soluțiilor Smart City la nivel global

12:20

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit, luni, la Herson, oraș din sudul țării eliberat recent de sub ocupația trupelor ruse, transmite UKRAINSKA PRAVDA, citat de Rador. O fotografie și câteva informații privind vizita lui Zelenski la Herson au fost distribuite, luni dimineață, de publicațiile The Kyiv Independent și The Jerusalem Post, citând agenția Reuters. Corespondenții publicației [...]