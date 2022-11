Provocările cu care se confruntă R.Moldova, prezentate de Anatolie Nosatîi la Reuniunea miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est

12:40

NASA a publicat primele imagini spectaculoase realizate de camerele de la bordul capsulei Orion, în drumul acesteia spre Lună. În imagini se vede Pământul, de la o distanță de aproape 100.000 de kilometri, transmite Digi24. Este pentru prima dată de la ultima misiune Apollo din 1972 când o navă spațială concepută pentru a transporta oameni pe Lună a surprins o vedere a Pământului. We look back at the Earth from 58,000 miles away. Find out more about the cameras Orion uses to capture this flight...