Avertizare: Nivelul apei în râul Nistru ar putea crește în următoarele zile cu peste 3 metri

În cadrul ședinței din 16 noiembrie a Guvernului a anunțat despre demisia ministrului Economiei Sergiu Gaibu. Premierul Natalia Gavrilița a spus că decizia a fost luată în urma unor consultări. Noul ministru propus este Dumitru Alaiba. „Am avut anumite consultări în baza anumitor analize. Am discutat cum am putea reformata anumite portofolii pentru ca să putem comunica mai […]