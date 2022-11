Micuțul tău adoarme greu? 5 alimente care ajută copilul să adoarmă mai ușor

16:20

Moldoveanca Vera Țurcanu a întors toate cele patru scaune la competiția „The Voice of Greece” din 13 noiembrie. Vera a interpretat melodia „No Roots”. Moldoveanca face parte din trupa „Loop Station Band”. Este originară din Chișinău și are 34 de ani. De asemenea, în 2019, aceasta a participat la preselecția națională a competiției Eurovision. „Am reușit! Am întors 4 scaune la “THE VOICE OF GREECE” Mulțumesc încă o dată pentru susținerea voastră! Mândră să reprezint România și Moldova la “Vocea G...