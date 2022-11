Ce compensații vor primi chișinăuienii în facturi. Ministrul Spatari a anunțat

14:20

Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime", din str. Alecu Russo, 11/1 are curte nouă. Anunțul a fost făcut de edilul capitalei, Ion Ceban. "Mă bucur că am reușit reabilitarea spațiului verde pe lângă unul dintre cele mai mari spitale. Proiectul a presupus efectuarea lucrărilor de instalare a bordurilor, pavarea aleilor, instalarea sistemului de iluminat, a mobilierului […]