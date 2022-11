Se impun eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase, raport

14:20

Un lot de fistic prăjit fără sare a fost retras din comerț. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că este decizia voluntară a companiei producătoare de retragere a lotului și de rechemare a produsului de la consumatori. Aceasta după ce a fost depistat un conținut ridicat a contaminantului – Ocratoxina...