Radu Marian: În schimbul gazului mai ieftin, Kremlinul vrea să renunțăm la integrarea europeană

Gaibu, după ce a părăsit fotoliul de ministru al Economiei: „A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte” Sergiu Gaibu și-a dat astăzi demisia din funcția de ministru al Economiei. Cu această ocazie, fostul ministru a venit cu un mesaj pe Facebook, menționând ce a reușit să facă timp de un an, cât a fost în funcție. „Dragi, prieteni, colegi și atreprenori, Am depus demisia din funcția de Ministru al Economiei. A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am reconstituit Ministerul Econom...