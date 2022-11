Deși a fost blocat, 4,5% din respondenții unui sondaj spun că urmăresc site-ul Sputnik.md

16:30

Săptămâna care a început va fi caracterizată de o răcire nesemnificativă a vremii, după o perioadă relativ caldă pentru sezon, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în următoarele zile, valorile termice vor indica pe întreg teritoriul ţării între 10-17 grade Celsius, ziua, şi 1-6 grade, noaptea. În următoarele zile se prevede cer variabil, ...