O carte despre Mitropolitul Gurie Grosu și revista ”Luminătorul” a fost lansată la Chișinău

03:30

Papucii Birkenstock, purtați de Steve Jobs în perioada 1970-1980, s-au vîndut la licitație. Cumpărătorul a plătit pentru ei 218.750 de dolari, acesta fiind cel mai mare preț plătit vreodată pentru o pereche de încălțăminte, transmite realitatea.md.Încălțămintea are talpa din plută și păstrează amprenta picioarelor fondatorului Apple, potrivit Libertatea, cu referire la The Guardian. Persoana c