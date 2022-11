Primaria va organiza si in acest an un targ de Craciun. O dispozitie in acest sens a fost semnata de primarul capitalei, Ion Ceban - VIDEO

Primaria va organiza si in acest an un targ de Craciun. O dispozitie in acest sens a fost semnata de primarul capitalei, Ion Ceban - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md