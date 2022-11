O femeie din Ungheni a ajuns la spital după ce a căzut într-o groapă săpată de drumari

22:30

În contextul Zilei Mondiale a Diabetului, marcată în fiecare an pe 14 noiembrie, Centrul de Sănătate Nisporeni a desfășurat un șir activități cu scopul de a promova prevenirea și gestionarea Diabetului. Pe parcursul zilei au fost desfășurate o serie de activități de screening, precum măsurarea glicemiei în sânge, calcularea indicelui...