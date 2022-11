Nominalizat la funcția de ministru al Economiei, Alaiba și-a fixat, deja, prioritățile

17:10

Pentru miercuri, 16 noiembrie, Serviciul Hidrometeorologic de stat prognozează cer variabil, fără precipitații în toată țara. Vântul va sufla slab, la moderat din sud-vest, cu viteza maximă de 6 m/s. Presiunea atmosferică va fi normală. La nord, noaptea, mercurul din termometre va coborî până la +1°C, iar ziua, va atinge +11°C. În centrul republicii, în orele ... Vin gerurile? Prognoza meteo pentru miercuri, 15 noiembrie 2022 The post Vin gerurile? Prognoza meteo pentru miercuri, 15 noiembrie 2022 appeared first on Politik.