Rezultatele sondajului „Percepții publice asupra sistemului de securitate și apărare al Republicii Moldova”

Meteorologii au emis cod galben de schimbare bruscă a vremii. În perioda 17-18 noimbrie, se prevăd precipitații sub formă de ploaie, treptat trecând în ninsoare, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va prezenta intensificări din nord-vest în rafale de până la 15-18 m/s. Iar temperatura medie zilnică a...