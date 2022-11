Secrețiile nazale la copii. Ce indică în funcție de culoare și cum le tratăm

12:00

Două creații realizate de artiștii moldoveni au fost expuse la Dutch Design Week din Olanda. Este vorba despre "The Roadsigns of Tomorrow" – o instalație formată din semne rutiere ale viitorului, pe care s-ar putea să le vedem pe străzile noastre peste 50 de ani și "The Impossible Captcha test" – un test interactiv, (aproape) imposibil de trecut, în care fiecare vizitator poate afla în…