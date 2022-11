„M-am străduit să ascult toate părțile”. Mesajul lui Sergiu Gaibu după ce a demisionat de la Ministerul Economiei

16:10

Banca Națională a Moldovei (BNM) prognozează că în următoarea perioadă rata anuală a inflației își va schimba traiectoria și va începe să se diminueze. Pentru ultimul trimestru al acestui an, Banca prognozează o inflație de 32,2%. Potrivit BNM, inflația va începe să scadă din noiembrie. Pentru ultimul trimestru al acestui an, Banca Națională prevede o inflație […]