Cine este Dumitru Alaiba, noul ministru al Economiei, care i-a declarat ”bye, bye Gazprom-ului”

15:40

Banca Națională a Moldovei prognozează că, în următoarea perioadă, rata anuală a inflației își va schimba traiectoria și va începe să se diminueze. Efectul se produce urmare deciziilor de politică monetară ale BNM din ultimul an, susține banca centrală. Luând în calcul prognozele curente, BNM urmează să treacă de la o politică monetară restrictivă la ... FLASH// Ce se va întâmpla cu salariile în 2023 – Declarațiile guvernatorului Băncii Naționale The post FLASH// Ce se va întâmpla cu salariile în 2023 – Declarațiile guvernatorului Băncii Naționale appeared first on Politik.