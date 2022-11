A venit în RM de la 9000 de km depărtare; „Copiilor nu le e dor de Africa, acolo e mare noroc să ai lumină 24 din 24”

13:00

Introducerea solidelor reprezintă un pas important în dezvoltarea copilului, în primul an de viaţă. Dar, deşi micuţul are curiozitatea să bage în guriţă tot ceea ce poate prinde în mânuţe, este important să setăm câteva limite şi să îl ţinem departe de anumite produse alimentare care i-ar putea face mai mult rău, decât bine. Fie că acestea sunt greu digerabile, fie că prezintă riscul de sufocare, fie că au în compoziție prea mult zahăr sau că pot provoca tot felul de alergii și boli grave (din c...