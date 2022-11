Grosu s-a întîlnit cu un grup de parlamentari britanici. Despre ce au discutat

12:00

Demisia in corpore a Guvernului nu trebuie să se întîmple acum. Opinia aparține Stelei Macari, fost deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Platformei DA.Potrivit Stelei Macari, este necesară, totuși, schimbarea anumitor miniștri, precum cel de la Economie, transmite Știri.md.{{648550}}„Am văzut că societatea cerea demisia în corpore a Guvernului. Poziția noastră este că demisia in co