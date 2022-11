Întreprinderile Mici și Mijlocii vor putea solicita compensații parțiale pentru dobânzile la credite

10:30

Amazon intenționează să concedieze aproximativ 10.000 de angajați din zona corporativă și tehnologică începând cu această săptămână, potrivit unui raport al The New York Times. Separat, The Wall Street Journal a citat și o sursă care spunea că compania intenționează să concedieze mii de angajați. Reducerile ar fi cele mai mari din istoria companiei și […]