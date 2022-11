Sursa NATO // Explozia din Polonia, provocată de o rachetă antiaeriană ucraineană

10:30

Republica Moldova intenționează să introducă un nou sistem de urmărire a produselor de tutun, numit „Track and trace”. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Autorii afirmă că sistemul „Track and trace” este o prevedere a Protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru privind Controlul Tutunului a OMS. În statele Uniunii Europene, acest sistem de urmărire a fost implementat timp de mai mulți ani. Autoritățile de la Chișinău do...