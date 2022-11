Directoarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului avertizează: Există riscul intrării în recesiune a unor mari economii

17:30

Ce mutare pregătește Manchester United! Englezii anunță că Mbappe îi poate lua locul lui Ronaldo pe "Old Trafford" Plecarea lui Cristiano Ronaldo (37 de ani) de la Manchester United îi poate deschide "ușa" pe Old Trafford lui Kylian Mbappe (23 de ani), fotbalist care mai are însă contract cu PSG până în 2025. Marți, Mirror a anunțat că Manchester United este interesată din ce în ce mai mult de serviciile lui Kylian Mbappe, mai ales după ultimele declarații date de Cristiano Ronaldo împotriva clu...