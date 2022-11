LIVE TEXT/ Volodimir Zelensky anunță că în majoritatea localităților din Ucraina a fost restabilită livrarea de energie electrică. Război în Ucraina, ziua 266

21:30

Statele Unite nu pot confirma încă informația privind căderea rachetelor rusești în Polonia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Patrick Ryder, în timpul unui briefing. LIVE: @PentagonPresSec @USAirForce Brig. Gen. Patrick Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/8MCSqRkTzY — Department of Defense (@DeptofDefense) November 15, 2022 Știrea se actualizează