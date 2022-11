Vlad Batrîncea: În Republica Moldova se abuzează pe seama stării de urgență

12:40

Săptămâna trecută la grădinița „Guguță” din municipiul Ungheni a avut loc ediția a VI-a a iarmarocului ,,Bucate delicioase din fructe și legume sănătoase”. Ca în fiecare an banii colectați în urma vânzării bucatelor au fost utilizați în scopuri nobile. „Cu banii obținuți de la prima ediție am achiziționat costume pentru șase călușari. În alt an […]