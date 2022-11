Ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, a transmis omologului polonez solidaritatea și sprijinul Armatei României

23:00

​​Două rachete au căzut în Polonia într-o localitate de la granița cu Ucraina, ucigând două persoane. Din primele informații ar fi vorba de rachete rusești, însă Pentagonul, dar și autoritățile poloneze nu au confirmat deocamdată oficial acest lucru, scrie Hot News. Footage from the impact site in Poland pic.twitter.com/56Hqi7GbSB — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 15, 2022 Au apărut și primele imagini de la locul impactului. În acest moment se desfășoară o reuniune de urgență a consiliului po...