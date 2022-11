Controlul comun la vama Leuseni-Albita se lasa asteptat, iar pana atunci... asteapta si soferii de camioane sa treaca frontiera. Cozi kilometrice s-au format in aceste zile, iar in prezent stationeaza in jur de 250 de TIR-uri - VIDEO

Controlul comun la vama Leuseni-Albita se lasa asteptat, iar pana atunci... asteapta si soferii de camioane sa treaca frontiera. Cozi kilometrice s-au format in aceste zile, iar in prezent stationeaza in jur de 250 de TIR-uri - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md