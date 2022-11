Prima reacţie a Rusiei după ce au căzut rachete în Polonia

21:10

Republica Moldova, confruntată cu probleme grave de aprovizionare cu gaz rusesc şi electricitate din Ucraina, are nevoie de 1,1 miliarde de euro suplimentari pentru a acoperi costurile energetice în această iarnă, a declarat, vineri, șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu. „Situaţia noastră este foarte, foarte dificilă", a declarat Nicu Popescu la...