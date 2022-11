Presă: Două rachete rusești ar fi căzut în Polonia. Doi oameni au murit

17:20

Serviciu Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de schimbare bruscă a vremii. Avertizarea este valabilă pentru perioada 17-18 noiembrie. „În intervalul menționat vremea se va schimba brusc. Se prevăd precipitații sub formă de ploaie, treptat trecând în ninsoare. Vântul va prezenta intensificări din nord-vest în rafale de până la 15-18 m/s. Temperatura medie zilnică […] The post Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Se prevăd ninsori appeared first on NewsMaker.