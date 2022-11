În mare parte de localități livrarea de electricitate a fost restabilită

16:30

Moldoveanca Vera Țurcanu a cucerit publicul și juriul concursului „The Voice of Greece”. Competiția a avut loc duminică, 13 ianuarie, iar cântăreața noastră a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.Vera a interpretat melodia „No Roots” și, rînd pe rînd, jurații i-au spus că o vor fiecare în echipa lor.„Am reușit! Am întors 4 scaune la „The Voice of Greece”, mulțumesc încă o dată pentru