Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și-a anulat ședințele. Un bărbat a anunțat că sediul ar fi minat

14:30

Maib continuă parcursul anunțat de transformare agile. Celor 4 orchestre lansate în edițiile I și II li se vor alătura în câteva săptămâni trei noi orchestre: Retail Payments Orchestra, lider de orchestră Alexei Panin Retail Segment Orchestra, lideră de orchestră Anna Russu Business Banking Daily Banking Orchestra, lideră de orchestră Corina Ciurea-Samanati Până la lansarea […] The post Călătoria maib agile WoW continuă. A fost dat startul instruirilor pentru membrii celor trei noi orchestre care se vor lansa la finele lunii noiembrie appeared first on NewsMaker.