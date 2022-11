ATENȚIE șoferi! Cât costă anvelopele de iarnă și unde le găsești

12:00

Stația Back-to-Back Vulcănești nu va mai fi construită. Aceasta nu mai este justificată economic, deoarece Republica Moldova s-a sincronizat cu sistemul energetic al UE, ENTSO-E din primăvara acestui an. Republica Moldova însă a are o finanțare de la BERD și BEI. Or, redacția BANI.MD a solicitat de la Ministerului Finanțelor suma de bani pe care […] Articolul Cât costă banii de la BERD pentru stația Back-to-Back de la Vulcănești – construcție suspendată apare prima dată în Bani.md.