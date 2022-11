(FOTO) „Au fost multe nopți nedormite”. Mihai Popșoi a devenit doctor în științe politice la o universitate din Milano

12:00

Ex-deputatului Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Andronachi, i-a fost atribuit statutul de învinuit în dosarul „Consulatul Moldovei la Odesa." Despre aceasta a anunțat astăzi, 14 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Mai exact, Vladimir Andronachi este învinuit de faptul că a exercitat rolul de conducător în tentativa de deposedare a […]