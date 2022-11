Deputații BCS cer demisia ministrului Justiției și șefului Procuraturii Anticorupție

16:00

Ministerul Finanțelor a elaborat un nou regulament ce are în vizor achizițiile publice de valoare mică realizate de către autoritățile/entitățile contractante, anunță un comunicat al Ministerului Finanțelor. Conform reglementărilor actuale, achizițiile de valoare mică sub pragurile stabilite de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor ...The post Achizițiile publice de valoare mică vor fi mai bine monitorizate first appeared on Radio Orhei.