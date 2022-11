După Twitter și Meta, Amazon concediază 10.000 de angajați. Compania se confruntă cu o încetinire a vânzărilor

Amazon intenționează să concedieze aproximativ 10.000 de angajați din zona corporativă și tehnologică începând cu această săptămână, potrivit unui raport al The New York Times. Separat, The Wall Street Journal a citat și o sursă care spunea că compania intenționează să concedieze mii de angajați. Reducerile ar fi cele mai mari din istoria companiei și […]

