Cinci motive să te alături echipei Endava din Bălți

13:30

Volodimir Zelinski vizitează luni Hersonul, oraș pe care soldații ucraineni l-au eliberat de curând, scrie digi24.ro. The #Ukrainian flag was raised over the building of the #Kherson Court of Appeal, where the military headquarters of the #Russian occupiers was located. pic.twitter.com/73LuQYevqC — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022 A devenit un fel de tradiție pentru președintele […]