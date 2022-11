Horoscop 15 noiembrie. Fecioara găsește cheia magică către inimile oamenilor

09:00

Fructele au mai puţine calorii decât diverşi biscuiţi şi ciocolată, fiind incluse în dieta pentru pierdere în greutate. Potrivit Eat This, not That, câteva fructe sunt cele mai sigure pentru siluetă. Nutriţioniştii avertizează că nu există un singur produs care să garanteze eliminarea grăsimii de pe abdomen, însă unele fructe şi legume pot ajuta la […]