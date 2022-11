(VIDEO) O moldoveancă din Chișinău a întors toate scaunele la „The Voice of Greece”

22:40

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, fondat și condus de către fostul prim-ministru al Republicii Moldova Ion Chicu și-a desemnat candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău. Este vorba despre Anatol Usatîi, vicepreședintele formațiunii și ex-ministru al Economiei și Infrastructurii. Anterior, și-a anunțat candidatura la funcția de primar al capitalei Ruslan Codreanu. Anunțul privind candidatura […] The post Încă un candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău appeared first on NewsMaker.